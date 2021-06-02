Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı

Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de otomobil satmak isteyen vatandaşlar ile görüşen 2 şüpheli telefonda yaptığı pazarlıktan sonra aracı satın almaya gelerek, vatandaşların güvenini kazandılar ardından EFT yalanıyla otomobillerini aldılar.

Denizli'de otomobil satmak isteyen vatandaşlar ile görüşen 2 şüpheli telefonda yaptığı pazarlıktan sonra aracı satın almaya gelerek, vatandaşların güvenini kazandılar ardından EFT yalanıyla otomobillerini aldılar. Vatandaşların ihbarıyla 2 zanlı operasyon neticesinde tutuklandı.

Denizli'de 'Araç Satışı Yöntemi ile Dolandırıcılık' olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 2 şüpheli fiziki takibe alındı. Farklı zamanlarda Denizli'de araç satmak isteyen vatandaşları cep telefonu ile arayarak otomobillerini alacaklarına dair pazarlık yapan 2 şüpheli araca bakma bahanesi ile buluştular. Bu esnada vatandaşların güvenini kazandıktan sonra 'kandırmak ve inandırmak' sureti ile satış işlemleri için mesai saatlerinin bitmesine yakın gidilen noterde internet bankacılığı üzerinden havale ve EFT şeklinde parayı gönderdiklerini belirttiler. Paranın yüksek miktarda olması nedeniyle EFT'nin gerçekleşmemiş olabileceğini ancak paranın hesaba gittiğini belirten şüpheliler araç satış işleminin ardından kayboldukları belirlendi.

Vatandaşların ihbarları dolandırıcıları yakalattı

Otomobillerini satan vatandaşların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edilmesiyle, düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak ceza evine sevk edildi. - DENİZLİ

Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı
Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil dolandırıcıları yine EFT yalanıyla kandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:36:47. #1.14#

title