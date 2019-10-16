Otomobil direğe çarptı, sürücü ve eşi yaralandı

16.10.2019 21:48

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücü Necati Bakıcı (58) ile eşi Hatice Bakıcı (58) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu eski Erzincan yolu yakınlarında meydana geldi. Necati Bakıcı yönetimindeki 28 DF 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü ve eşi Hatice Bakıcı araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar, çevrede bulunan vatandaşlar ve Suşehri Belediyesi ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ağır olan Bakıcı çifti ambulansla Sivas'a sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA