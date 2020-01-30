Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

30.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:48
Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

'un ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Yeşilbağ Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mesut A. idaresindeki 05 FH 683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucu sürücü Mesut A. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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