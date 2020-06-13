Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 8 yaşındaki Melih Günaydın yaşamını yitirdi, kardeşi ile anne ve babası yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 8 yaşındaki Melih Günaydın yaşamını yitirdi, kardeşi ile anne ve babası yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Muğla-Aydın karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla'dan Aydın yönüne giden Alpay Günaydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp, devirdi. Kazada, sürücü Alpay Günaydın ile eşi Sema Günaydın ve oğulları Ali Andaç Günaydın ve Merih Günaydın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Merih Günaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: DHA