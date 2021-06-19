Otomobil direğe çarpıp, ters döndü: 4 yaralı
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Otomobil direğe çarpıp, ters döndü: 4 yaralı

Otomobil direğe çarpıp, ters döndü: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak ters döndü, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarparak ters döndü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban Karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TU 9350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptı. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yarılılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Otomobil direğe çarpıp, ters döndü: 4 yaralı
Otomobil direğe çarpıp, ters döndü: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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