Otomobil dinlenme tesisine girdi
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Otomobil dinlenme tesisine girdi

17.11.2020 20:53 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:57
Otomobil dinlenme tesisine girdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil işyerine girdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil işyerine girdi.

Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.

Yaşanan kazada yaralanan olmazken tesiste maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Otomobil dinlenme tesisine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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