Otomobil Devrilmesi Sonucu Yol Kapandı
İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin devrilmesi nedeniyle Güneş Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.
İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin devrilmesi nedeniyle Güneş Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, 35 BCR 69 plakalı otomobil, Güneş Caddesi'nde Mehmet Öztürk'e ait park halinde bulunan 35 AE 4289 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazanın ardından çevredekilerin yardım çağrısıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Devrilen araç sürücüsünün olay yerinde bulunmadığı tespit edilen kaza nedeniyle Gümüş Caddesi bir süre ulaşıma kapandı.
Aracın kaldırılmasıyla yoldaki ulaşım normale döndü.
Öte yandan, kaza yapan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.