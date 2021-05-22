Otomobil devrilen ağaca çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Gördes ilçesinde seyir halindeki otomobil şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen çam ağacına çarptı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde seyir halindeki otomobil şiddetli rüzgar sebebiyle devrilen çam ağacına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gördes'in Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Ayhan E, 45 HC 898 plakalı Renault marka otomobiliyle Gördes-Demirci yolunda seyir halindeyken şiddetli rüzgardan dolayı devrilen çam ağacını fark etmeyerek çarptı. Kazada Ayhan E. ile birlikte otomobilde yolcu konumunda bulunan Ayşe E. ve Emel Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen çam ağacı itfaiye ekiplerince kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı