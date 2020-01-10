Otomobil devrildi: 5 yaralı
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Otomobil devrildi: 5 yaralı

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

10.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:54
Otomobil devrildi: 5 yaralı

'da otomobilin devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Arıkan (37) idaresindeki 15 DE 289 plakalı otomobil, Burdur-Karamanlı kara yolu Kuruçay mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Arıkan ile araçtaki Rıza Arslan (45), Hurşit Ongun (40), Hüseyin Mert Şahin (18) ve Emine Çakmak (11) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil devrildi: 5 yaralı
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