Otomobil devrildi: 4 yaralı



YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun E-88 Karayolu Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sivas istikametine gitmekte Yusuf D. yönetimindeki 66 LH 712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Yusuf D. ile birlikte aynı araçta bulunan Emine D. (55), Miraç D. ve Meryem D. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.