Otomobil devrildi: 3 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
01.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:32
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kalaycı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A'nın kullandığı 55 NP 311 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan F.A. ve F.A. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA