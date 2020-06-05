Otomobil devrildi: 3 yaralı
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Otomobil devrildi: 3 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

05.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:22

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Yavuz Zor (40) yönetimindeki 09 BY 264 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Osman (71) ve İnayet Zor (63), İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaynak: AA

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