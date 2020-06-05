Otomobil devrildi: 3 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
05.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:22
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Yavuz Zor (40) yönetimindeki 09 BY 264 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ geçidinde devrildi.
Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Osman (71) ve İnayet Zor (63), İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA