Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ali Şahin yönetimindeki 42 VN 028 plakalı otomobil, sanayi sitesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Şahin ile Fatih Aksu ve Mevlüt Koçak yaralandı.
Yaralılar, Konya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.