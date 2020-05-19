Otomobil devrildi: 2 yaralı
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Otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil devrildi: 2 yaralı
19.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:02

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Rukiye B. idaresindeki 63 ABC 792 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Asiye B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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