Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yusuf Yalçıner (60) yönetimindeki 16 LG 640 plakalı otomobil, Yeni Mescit Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Yalçıner ile torunu Hüseyin Sakin (16), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralanan dede ve torunu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.