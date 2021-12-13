Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı (2)

Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Bartın'da, otomobilin devrilmesi sonucu Suriye uyruklu Betül Ali'nin olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından 4 yaralıdan Hüseyin Geredeli (30) de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

BARTIN (DHA) - HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bartın'da, otomobilin devrilmesi sonucu Suriye uyruklu Betül Ali'nin olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından 4 yaralıdan Hüseyin Geredeli (30) de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Türkiye-Suriye sınırındaki petrol keşfi yöre halkını sevindirdi

Türkiye-Suriye sınırındaki petrol keşfi yöre halkını sevindirdi

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title