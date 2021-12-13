Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Bartın'da, otomobilin devrilmesi sonucu Suriye uyruklu Betül Ali'nin olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından 4 yaralıdan Hüseyin Geredeli (30) de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
BARTIN (DHA) - HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bartın'da, otomobilin devrilmesi sonucu Suriye uyruklu Betül Ali'nin olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından 4 yaralıdan Hüseyin Geredeli (30) de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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