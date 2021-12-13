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Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bartın- Kozcağız yolu Terminal mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Betül Ali (26) idaresindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Betül Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan E.K. (30), A.Y. (16), F.K. (20) ve H.G. (30), ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Betül Ali'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.


Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

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