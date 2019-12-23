Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Haberler » Güncel » Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Haber

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 23:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:51

'ın ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yusuf Ataş idaresindeki 59 HL 088 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolunun 1. kilometresinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Hatice, Medine Hilal, Muhammed İdris ve Mustafa Nihat Ataş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hatice Ataş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler