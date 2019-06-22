Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun Kızılören mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Fatih Han Kızıldağ (16) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Hatice Kamaşık (56), Zeynep Ceylan (72) ve Ayşe Kızıldağ (43) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA