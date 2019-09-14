Otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kadir Küçükkaya yönetimindeki 11 DT 567 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doluca köyü kavşağında devrildi.
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Şöhret Çelik ve Fatma Eren ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı.