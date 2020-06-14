Otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
14.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:14
Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ö.Y. (20), idaresindeki 44 AK 099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Ö.Y., A.M.A., ile B.K'yi Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.
Yaralılar, Ö.Y., A.M.A., ile B.K., 112 Acil Servis ekiplerine kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan sürücü Ö.Y'nin ağır yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA