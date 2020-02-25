Otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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Otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

25.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:11
Otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

'in ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Sanamalı yönetimindeki 27 L 1615 plakalı otomobil, köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü Sanamalı ile Ali Sanamalı ve Ömer Kulik 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Sanamalı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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