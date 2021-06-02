Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
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Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi Beton direk devrildi, araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çarpıp devirdiği beton elektrik direğinin altında kalan otomobilin sürücüsü Oktay Peker yaşamını yitirdi.

Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi

Beton direk devrildi, araç kağıt gibi ezildi: 1 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çarpıp devirdiği beton elektrik direğinin altında kalan otomobilin sürücüsü Oktay Peker yaşamını yitirdi.

Kaza, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi girişinde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay Peker'in kullandığı 54 ZK 606 plakalı otomobil, mahalle yönünde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki tabelalara çarpan araç, sonra beton aydınlatma direğini devirdi. Savrulan araç bu sırada direğin altında kalarak ezildi. Kazada araçta yalnız olan sürücü Oktay Peker, olay yerinde hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak Akyazı Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Devrilen direk kaldırıldı, araç çekiciyle bulunduğu yerden götürüldü ve trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi
Otomobil devirdiği direğin altında ezildi, sürücü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım

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