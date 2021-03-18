DÜZCE Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı
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DÜZCE Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

18.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:59
DÜZCE Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandıDÜZCE'de kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin sürücüsü Ayla Kurt yaralandı.

Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

DÜZCE'de kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin sürücüsü Ayla Kurt yaralandı. Kurt, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ayla Kurt yönetimindeki 81 DG 200 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Karaca Deresi'ne uçtu. Yardıma koşan çevredekiler, yaralanan sürücü Ayla Kurt'u bulunduğu yerden çıkarttı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Ayla Kurt, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DÜZCE Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı
DÜZCE Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı
DÜZCE Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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