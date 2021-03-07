Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
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Otomobil dereye düştü: 1 yaralı

07.03.2021 20:56 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:08

Otomobil dereye düştü: 1 yaralı Adana'da otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Otomobil dereye düştü: 1 yaralı

ADANA - Adana'da otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi civarında bulunan derede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 06 LT 469 plakalı otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde bulunan yaralı sürücüyü çıkarttı. Ardından sağlık ekiplerince yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı
Otomobil dereye düştü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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