Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ - Haberler
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Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre TRABZON'un Yomra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye düştü.

YOMRA, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Yomra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye düştü. Kazada akıntıya kapılan sürücü Bekir Boran (60) ve Ekrem Ünver'in (61), cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçede Kömürcüler mevkisi Özdil yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Bekir Boran idaresindeki 61 TN 695 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü. Kazada araçtaki sürücü ile yanındaki Ekrem Ünver, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sahil güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici ile dereden alındı, kaybolan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dalgıç ekiplerin de destek verdiği arama sonucunda iki kişinin cesedine ulaşıldı. Ekipler, araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

Son dakika haber | OTOMOBİL DEREYE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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