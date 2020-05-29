Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye düştü.

Otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

ADANA - Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar araç içerisinde sıkışan 3 kişi çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA