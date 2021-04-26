DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI
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DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'un İskilip İlçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü Mecit İpek (69) yaralandı.

ÇORUM'un İskilip İlçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü Mecit İpek (69) yaralandı. Dere yatağında mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Mecit İpek yönetimindeki 19 SL 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten dereye düştü. Ters dönen araçtan çıkmayı başaran sürücü dere yatağında mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI
DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI
DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI
DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI
DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI
DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI
DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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