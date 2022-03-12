OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ 2 YARALI - Haberler

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OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BARTIN'da karla kaplı yolda kayan otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

AMASRA, BARTIN (DHA) - BARTIN'da karla kaplı yolda kayan otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Bartın Amasra yolu Uğurlar köyü kavşağında meydana geldi. Amasra'dan Bartın'a gelen Hüseyin Y. yönetimindeki 57 FC 717 plakalı otomobil karla kaplı yolda kayarak dere yatağına yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Y. ve aynı araçta bulunan yeğeni A.Y itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan Hüseyin Y. ve A.Y sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ 2 YARALI

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ 2 YARALI

OTOMOBİL DERE YATAĞINA DÜŞTÜ 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Bartın, Amasra, Kaza, Güncel, Haberler

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