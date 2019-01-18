Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 4 Yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Y.F.T. idaresindeki 38 HT 752 plakalı otomobil, Yayladağı-Yeditepe kara yolunda buzlanma sebebiyle dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.T, İ.T. ve F.Ö. ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karayolları ekipleri, kaza sonrasında yolda tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA