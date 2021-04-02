Otomobil demir direğe çarptı: 1 yaralı
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Otomobil demir direğe çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil demir direğe çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin demir bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan M.K. idaresindeki 41 LJ 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, önce yol kenarında bulunan yön tabelasına, sonra demir direğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan Y.K. isimli bir vatandaş yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.K., İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil demir direğe çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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