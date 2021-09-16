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Otomobil demir direğe çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil demir direğe çarptı: 1 ölü

Kayseri'de yoldan çıkan otomobilin tramvay yolundaki demir direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'de yoldan çıkan otomobilin tramvay yolundaki demir direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan K. (32) yönetimindeki 38 ADB 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tramvay yolundaki demir direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Erkan K., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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