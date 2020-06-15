Otomobil çocuk parkına uçtu
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Otomobil çocuk parkına uçtu

Otomobil çocuk parkına uçtu Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek çocuk parkına uçtu.

15.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:08

Otomobil çocuk parkına uçtu

Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek çocuk parkına uçtu. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Galip P. idaresindeki 46 AB 682 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu bitişinde yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce etraftaki ağaçlara, ardından yolun alt kısmındaki çocuk parkına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri sürücü ile yanında bulunan ve ismi açıklanmayan yaralıya ambulansta müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanığı bir vatandaş ise, "Otomobil yoldan aşağı inerken her halde freni mi boşaldı ne oldu buradan parka uçtu. Çok hızlı da değildi" diye konuştu.

Otomobil çocuk parkına uçtu

Kaynak: İHA

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