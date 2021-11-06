'Otomobil çizildi' diye öldürülen site görevlisinin ağabeyi:  İyi niyetinin kurbanı oldu

BODRUM, MUĞLA (DHA) - KONYA'da TIR şoförü Ahmet Ünver'in (32), otomobili çizildiği için tartışıp bıçaklayarak öldürdüğü site görevlisi Adem Topbaş'ın (24) ağabeyi Erdal Topbaş (32), kardeşinin iyi niyetinin kurbanı olduğunu belirtti. Topbaş, "Bu şahsın arabası çiziliyor. Daha sonra Adem'i arayıp 'Gel kameralara bakalım' diyor. Hem mesai saati dışı olduğu hem de Adem'in yetkisi olmadığı için inmek istemiyor. Kamera görüntülerini göstermek yöneticinin görevidir. Ahmet Ünver evinin balkonuna çıkıp kardeşime yönelik küfretmiş. Kardeşim de kimseyi rahatsız etmesin, diye iyi niyetinden dolayı anahtarı alarak kamera odasına gidiyor ve sonra da bıçaklı saldırıya uğruyor" dedi.

Olay, 26 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ünver, oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti. Öfkelenen Ünver, apartman görevlisi Adem Topbaş'a, "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin? Benim arabamı sürekli kontrol et. Kimin çizdiğini bul. Biz sana para veriyoruz, niye arabamızı korumuyorsun? Gel şu güvenlik kameralarına bakalım. Kimin çizdiğini bulalım" dedi. Topbaş da "Bu benim görevim değil. Ben sadece apartmanlardan sorumluyum" diye cevap verdi.

Olayın ardından tutuklanan Ahmet Ünver'in en ağır ceza almasını istediğini belirten Topbaş, " Eş, dost yardımıyla kendi aramızda toparladığımız parayla bir avukat tuttuk. Hukuki süreci onunla takip edeceğiz. En ağır cezayı da almasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Buradan hakimlerimiz ve savcılarımıza sesleniyorum; bu caninin hiçbir canlıyla aynı odada bulunmaması lazım. Bugün bize yapan yarın bir başkasına yapar. Biz gariban köyde yaşayan insanlarız. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Adaletin yerini bulacağına da inanıyorum" diye konuştu.