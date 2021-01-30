Otomobil Cırnık Köprüsü'ne düştü: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil Cırnık Köprüsü'ne düştü: 2 yaralı

30.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:08
Otomobil Cırnık Köprüsü'ne düştü: 2 yaralı

ANTALYA'da sürücüsünün yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil, Cırnık Köprüsü'ne düştü.

ANTALYA'da sürücüsünün yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil, Cırnık Köprüsü'ne düştü. Kazada isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya Havalimanı yolu Cırnık Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 ECT 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, Düden Çayı'nın bir kolunun geçtiği Cırnık Köprüsü korkuluklarından düştü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobil içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Jason Statham Caner Cindoruk Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Marcel Tisserand Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil Cırnık Köprüsü'ne düştü: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 18:08:49. #1.16#
title