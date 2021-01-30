Otomobil Cırnık Köprüsü'ne düştü: 2 yaralı

ANTALYA'da sürücüsünün yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil, Cırnık Köprüsü'ne düştü. Kazada isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Antalya Havalimanı yolu Cırnık Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 06 ECT 56 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, Düden Çayı'nın bir kolunun geçtiği Cırnık Köprüsü korkuluklarından düştü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otomobil içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı