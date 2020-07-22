Otomobil çiçekçi dükkanına böyle daldı
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Otomobil çiçekçi dükkanına böyle daldı

Otomobil çiçekçi dükkanına böyle daldı Tarsus'ta kırmızı ışıktan geçen motosikletliye çarpmamak için çiçek dükkanına giren otomobil maddi zarara neden oldu Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil, kırmızı ışıktan geçen motosikletliye çarpmamak için çiçek dükkanına girdi.

22.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:38

Otomobil çiçekçi dükkanına böyle daldı

Tarsus'ta kırmızı ışıktan geçen motosikletliye çarpmamak için çiçek dükkanına giren otomobil maddi zarara neden oldu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil, kırmızı ışıktan geçen motosikletliye çarpmamak için çiçek dükkanına girdi.

Kaza Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı Volkswagen markalı araç, Yeşilyol Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan Mert A. idaresindeki araç, Gülüm Çiçek Evi adlı dükkanına girdi. Çiçekçi dükkanında yemek yiyen Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. adlı kişiler neye uğradıklarını şaşırdılar. 4 kişi çeşitli yerlerinde yaralanırken ayakta tedavi oldu.

Olay yerine gelen çekici, kaza yapan arabayı çiçekçi dükkanında çıkardı.

Otomobil çiçekçi dükkanına böyle daldı

Kaynak: İHA

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