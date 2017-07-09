Otomobil Çaya Uçtu
Otomobil çaya uçtuOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Otomobil çaya uçtu
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Masal Park civarında bulunan turp yıkama merkezi civarında meydana geldi. Halil G'nin kullandığı 46 BA 497 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Savrun Çayına uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Halil G.'yi hastaneye kaldırdı.
Otomobil kepçe yardımıyla Savrun Çayı'ndan çıkarıldı.