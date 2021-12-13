Otomobil, çarptığı minibüsün altına girdi: 4 yaralı - Haberler
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Otomobil, çarptığı minibüsün altına girdi: 4 yaralı

Otomobil, çarptığı minibüsün altına girdi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında ilçeye bağlı Gülüç beldesinde meydana geldi. Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Hasan A.'nın kullandığı 67 TB 102 plakalı otomobil ile alkollü olduğu öğrenilen Bayram Ö.'nün kullandığı 34 CND 409 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu minibüs, çarpıştığı otomobilin üzerinde asılı kalırken çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan Çeşminaz İ., Neşe,Buse A. ile minibüs sürücüsü Bayram Ö. yaralandı. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, araçtan çıkartılan yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

Yaralıların acil serviste tedavilerine başlanıldığı öğrenildi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobil, çarptığı minibüsün altına girdi: 4 yaralı

Otomobil, çarptığı minibüsün altına girdi: 4 yaralı

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