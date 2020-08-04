OTOMOBİL ÇARPTIĞI DÜŞÜNÜLEREK VETERİNERE GÖTÜRÜLEN KEDİ, HAVALI TÜFEKLE VURULMUŞ
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OTOMOBİL ÇARPTIĞI DÜŞÜNÜLEREK VETERİNERE GÖTÜRÜLEN KEDİ, HAVALI TÜFEKLE VURULMUŞ

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, arka ayaklarını kullanamadığı için otomobil çarptığı düşünülerek veterinere götürülen kedinin, havalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

04.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:19

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, arka ayaklarını kullanamadığı için otomobil çarptığı düşünülerek veterinere götürülen kedinin, havalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Çekilen röntgeninde omuriliğinde saçma tespit edilen kedi ameliyat edileceğini ifade eden veteriner Murat Kurt, 'çektiğimiz röntgende omuriliğine bir adet havalı tüfek mermisi isabet etmiş. Bunun tedavisi için de Ankara ya da İstanbul'daki omurilik cerrahisinde iyi olan meslektaşlarımıza yönlendireceğiz" dedi.

Beylikova İlçesi'nde avukatlık yapan Buket Ünlü Hatip'in bürosuna gelen bir kız çocuğu 1 yaşındaki Tekir cinsi dişi kedisine araba çarptığını ve arka ayaklarını kullanamadığını söyleyerek yardım istedi. Hatip, kediyi tedavi ettirmek için Eskişehir'deki bir veteriner kliniğine getirdi. Veteriner Murat Kurt, kediyi muayene ettikten sonra çektiği röntgeninde kedinin omuriliğine saplanmış havalı tüfek saçması olduğunu gördü. Talihsiz kedi, İstanbul ya da Ankara'daki omurilik cerrahisinde uzman veterinerler tarafından ameliyat edilmeyi bekliyor.

'SAÇMA RİSKLİ BÖLGEDE'

Çekilen röntgende kedinin omuriliğine saplanmış havalı tüfek saçmasının tespit edildiğini ve saçmanın riskli bölgede olması nedeniyle belki kedinin ameliyat dahi olamayacağını belirten Veteriner Murat Kurt, "Bu kedimiz bize Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geldi. Yaklaşık bir yaşında olduğunu düşünüyoruz. Orada kendisine bakan bir kız çocuğunun kedisiymiş. Hem dışarıya hem de içeriye giden bir kedi. Bir gün eve geri geldiğinde arka bacaklarının tutmadığını fark etmişler. Buket hanım kediyi bizim kliniğimize getirdi. Trafik kazası olduğu düşünülmüş. Ama burada çektiğimiz röntgende omuriliğine bir adet havalı tüfek mermisi isabet etmiş. Bunun tedavisi için de Ankara ya da İstanbul'daki omurilik cerrahisinde iyi olan meslektaşlarımıza yönlendireceğiz. İnşallah yapılacak işlemlerden sonra sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Riskli bir bölgede, belki ameliyat olamayabilir. Yaşamının kalan kısmını engelli bir kedi olarak geçirebilir. Ama tıp baya bir gelişti. İnşallah bu arkadaşımızı sağlığına kavuştururlar" dedi.

'HAVALI TÜFEKLER ÇOK KOLAY TEMİN EDİLEBİLİYOR'

Kediyi tedavi ettirmek için Eskişehir'deki veteriner kliniğine getiren avukat Buket Ünlü Hatip ise, havalı tüfeklerin çok kolay bir şekilde temin edilebildiğine dikkat çekerek, en kısa sürede hayvan hakları yasasının çıkması gerektiğini söyledi. Kediye 'Şöhret' ismini verdiklerini ifade eden Hatip, şöyle konuştu:

"Bu arkadaşımızla arife günü tanıştık. Benim ofisime bir kız çocuğu getirdi. Kedisine araba çarptığını ve çok canının yandığını söyledi. Benden veteriner konusunda yardımcı olmamı istedi. Ben de arkadaşımın kliniğine getirdim. Hayvan ağrıları nedeniyle ağlıyordu. Röntgen sonuçlarında kedinin omuriliğinde bir kurşun olduğunu söylediler. Hepimiz çok üzüldük. Merhamet duygularının yoğunlaştığı bu bayram günlerinde biz bayram sabahı vurulan hayvan haberiyle karşılaştık. Havalı tüfekle vurulmuş. Havalı tüfek 18 yaşını dolduran, kimliğini ibraz eden herkes tarafından av dükkanlarından temin edebiliyor. Bunu vuran arkadaş çok şanslı bir arkadaş. Neden şanslı arkadaş? Çünkü kendisinde vicdan yok. Vicdan azabı çekmeyecek. Kimin vurduğunu da bilmiyoruz zaten. Hayvan hakları yasası hala gündemde. Bu kedi, bundan sonra büyük bir ihtimalle engelli olarak yaşamına devam edecek. İnsan şiddetine uğramış bir kedi olmasına rağmen kendisini sevdirmek için neler yapıyor. Adını 'şöhret' koyacağız. Şöhret'e dua edelim ve hayvan hakları yasası geçsin ve Şöhret'te sağlığına kavuşsun"

OTOMOBİL ÇARPTIĞI DÜŞÜNÜLEREK VETERİNERE GÖTÜRÜLEN KEDİ, HAVALI TÜFEKLE VURULMUŞ

Kaynak: DHA

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