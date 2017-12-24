Cep Telefonu ile Konuşurken Hızla Gelen Arabayı Görmedi, Metrelerce İleri Uçtu
ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan feci kazada, cep telefonuyla konuşurken karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri fırladı.
ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan feci kaza, bir aracın yol kamerasına yansıdı. Cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hızla gelen otomobili fark etmedi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye uçan kadın ağır şekilde yaralandı.
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