Otomobil çarptı kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil çarptı kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil çarptı kaçtı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpıp, kaçtı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpıp, kaçtı.

Kaza, Yeşilyurt mahallesi Yeşilyurt Caddesi ile 1. Çevre Yolunun yakınlarında meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed Lahlu'ya çarptı. Yayaya çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobil çarptı kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek buldu

Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden öğrenciler, toprağa gömülü bir bebek buldu

 Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi

Biri 19, diğeri 21 yaşındaydı! Nişanlı çift, muradına eremeden son nefesini verdi

 Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Demet Özdemir Kerem Kamışlı Caner Cindoruk
Spor Gazeteler Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Aziz Kocaoğlu Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobil çarptı kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:43:58. #1.11#