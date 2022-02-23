Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı - Haberler
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Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı, Kadir Çelik - Güncel
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Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolun karşına geçmeye çalışan Seyfettin Ok (46), otomobil çarpmasıyla ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolun karşına geçmeye çalışan Seyfettin Ok (46), otomobil çarpmasıyla ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Nurdağı-İslahiye yolunda meydana geldi. S.M. yönetimindeki 31 AHY 750 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Seyfettin Ok'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ok'u ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ok, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Seyfettin Ok'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil sürücü S.M. de polis ekiplerince gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Otomobil, Nurdağı, Kaza, Güncel, Haberler

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