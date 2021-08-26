OTOMOBİL ÇARPMASIYLA SAVRULDU, ARKADAN GELEN ARACIN ALTINDA KALINCA ÖLDÜ

ANTALYA'da bahçıvanlık yaptığı otelin servisinden indikten sonra yaya geçidinden yolun yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Soytürk'e (50) otomobil çarptı.

ANTALYA'da bahçıvanlık yaptığı otelin servisinden indikten sonra yaya geçidinden yolun yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Soytürk'e (50) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Soytürk, başka bir otomobilin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Soytürk, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk, yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden yürüyen Soytürk'e bu sırada bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Soytürk'e başka bir otomobil daha çarptı. Arif Yılmaz idaresindeki 07 ARA 101 plakalı otomobilin altında kalan Soytürk, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Soytürk'ün araç altında kaldığını görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımı ile otomobilin altından çıkartılan Soytürk, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Soytürk'ün cenazesi, kardeşi ve kuzeni tarafından alındı. Soytürk'ün cenazesi Kumluca ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı