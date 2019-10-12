Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (3)

12.10.2019 21:28

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, dün yol kenarında iş çıkışı otobüs bekleyen Fadime Balkan Durmaz, Yıldız Büyük ve Saniye Akaydın'a çarparak, ölümlerine neden olan ve jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Melikcan Örel ile yanında bulunan babası H.Ö. ve H.D. işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi. Sürücü Melikcan Örel çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, H.Ö ile H.D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA