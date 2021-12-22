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Otomobil çarpmanın etkisiyle apartmanın önüne düştü

Otomobil çarpmanın etkisiyle apartmanın önüne düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri apartmanın önüne düştü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri apartmanın önüne düştü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şemsi Denizer Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil kaza yaptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin biri apartmanın önüne düştü. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

(Emre Can Bayram/İHA)

Otomobil çarpmanın etkisiyle apartmanın önüne düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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