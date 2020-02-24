Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü
Haberler » Güncel » Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü - Haber

Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu park halindeki araç ikiye bölündü.

24.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:32
Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü

'in ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu park halindeki araç ikiye bölündü.

Alınan bilgiye göre, E.M. idaresindeki 16 HFC 79 plakalı otomobil, Caddesi mevkisinde A.Ö'ye ait park halindeki 10 TM 780 plakalı otomobile çarptı.

Kazada E.M. yaralanırken, A.Ö'ye ait otomobil de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler