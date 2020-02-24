Otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu park halindeki araç ikiye bölündü.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir otomobilin çarpması sonucu park halindeki araç ikiye bölündü.
Alınan bilgiye göre, E.M. idaresindeki 16 HFC 79 plakalı otomobil, Manyas Caddesi mevkisinde A.Ö'ye ait park halindeki 10 TM 780 plakalı otomobile çarptı.
Kazada E.M. yaralanırken, A.Ö'ye ait otomobil de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.
Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.