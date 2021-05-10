Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel

KİLİS'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

KİLİS'te, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. M.T., yönetimindeki 02 AAT 183 plakalı otomobil,  Ahmet Yiğit'in (45) kullandığı 79 DF 803  motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından tedaviye alınan Yiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Kilis
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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