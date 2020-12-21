Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu
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Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu

21.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:59
Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu

Aşırı hızla seyir halindeki otomobil sürücüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aşırı hızla seyir halindeki otomobil sürücüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkiyle savrulan köpeğin yardımına diğer sokak hayvanları koşarken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan parkı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre aracıyla aşırı hızla seyir halindeki sürücü yoldan geçen karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpeğin yardımına diğer sokak köpekleri koştu. Akıllara durgunluk veren kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonucu kazaya karışan araç sürücüsü yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği ve plakası belirsiz otomobil sürücüsü, sokak köpeğine çarptıktan sonra arkasına bakmadan hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Çarpmanın eksiyle savrulan sokak köpeğinin yardımına diğer sokak hayvanlarını koşuyor.

Olay yargıya taşındı

Ataşehir'de sokak hayvanları gönüllüsü Yeşim Çakıcı, "Ataşehir'de sokak hayvanlarını koruma gönüllüsüyüm. Geçen hafta bakmış olduğum sokak köpeğimi araba ezdi ve kaçtı. Ben şahıslardan şikayetçi oldum, hemen yakalandılar zaten ve olay yargıya taşındı. Ben köpeğin tedavi masraflarını ödenmesi için talepte bulundum, şahısta kabul etti ama ne zaman köpeğin tedavisinin yaptırılacağını bilmiyorum. Büyüklerimizden sokak hayvanlarına değer vermek adına destek bekliyoruz. Onları bir mal olarak değil de, can olarak görmelerini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları konusunda kulübe ve mama desteğinde bulunsun ve yardımcı olsunlar kendi çabalarımızla olmuyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu
Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu
Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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