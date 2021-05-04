Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
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Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar

Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ - Haberler | Güncel

DÜZCE'de otomobilin çarptığı sokak köpeğini gören vatandaşlar yakında bulunan veteriner kliniğine haber verdi.

DÜZCE'de otomobilin çarptığı sokak köpeğini gören vatandaşlar yakında bulunan veteriner kliniğine haber verdi. Klinik çalışanları köpeği sedye ile taşıdı ve tedaviye aldı. 

Olay öğleden sonra, Kültür Mahallesi Akçam Sokak'ta meydana geldi. Plakası alınamayan bir otomobil sokak köpeğine çarparak kaçtı. Vatandaşlar yakında bulunan veteriner kliniğine giderek durumu bildirdi. Klinik çalışanlarının yaptığı ilk incelemede köpeğin ayağında kırık olduğu tespit edildi. Çalışanlar yanlarında getirdikleri sedye ile köpeği kliniğe taşıyarak tedavisine başladı. 

Köpeğin ayağında meydana gelen kırığın gözle görüldüğünü dile getiren Veteriner Hekim "Sinem Abanoz Aşıkoğlu, "Ayakta net bir kırık olduğu gözle görülüyor. Tedavisini yapıp gereken yere teslim edeceğiz" dedi. 

Bu arada, köpeğe çarparak kaçan aracın bulunması için bölgede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesine başlandığı bildirildi. 


Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar
Otomobil çarpan köpeği sedye ile veterinere taşıdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

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