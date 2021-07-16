Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. C.K. idaresindeki 34 VEP 35 plakalı Renault marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mevlüde Kantar' ya çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüde Kantar. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüde Kantar'ın cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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